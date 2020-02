Nuova scuola materna, okay al progetto

RIVOLTA D'ADDA (21 febbraio 2020) - Via libera della giunta comunale al progetto definitivo-esecutivo della nuova scuola materna con annesse sale-mensa, un complesso che sorgerà nell’area verde di via Galilei andando a formare il nuovo polo scolastico di Rivolta d’Adda assieme ad elementari e medie.

Il progetto, validato dall’architetto Alessandro Nicoli di Brignano (Bergamo), è di Daniele Rangone ed Elena Rionda, professionisti dello studio di architettura torinese «Settanta7», con il supporto dell’ingegner Massimo Moro e dell’architetto Letizia Vanelli, ed ammonta a 4.288.000 euro complessivi, finanziati da un contributo del Miur, il ministero dell’istruzione, pari a 3.132.063,61 euro e per il resto dal Comune con mezzi propri di bilancio. Il fabbisogno della scuola dell’infanzia è stato stimato e dimensionato dall’amministrazione comunale in 240 alunni, suddivisi in otto sezioni da 30 bambini ciascuna, mentre la mensa in 240 alunni della scuola dell’infanzia, in doppio turno di refezione, e 210 alunni della scuola primaria più 25 alunni della scuola media, anche loro in doppio turno di refezione. La nuova scuola materna è costituita da otto sezioni e da due aule per le attività speciali che si affacciano direttamente sulla spazio verde antistante. Accanto, ci saranno le due mense (quella per i bambini della materna e quella per gli alunni di elementari e medie) ed i relativi servizi.

