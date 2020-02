«Sono licenziati? Li prendo io»

CREMA (20 febbraio 2020) - «Li assumo io. Non tutti, ma 45 di sicuro. E in forma stabile». L’annuncio arriva da Renato Ancorotti, imprenditore cremasco nel settore della cosmesi, e riguarda il futuro di oltre la metà degli 87 lavoratori licenziati dalla cooperativa sociale La Tela, che era appunto specializzata nel confezionamento di prodotti cosmetici per conto di aziende del settore. Sostanzialmente una: la Ancorotti Cosmetics. Ed eccoci all’impegno che Ancorotti si assume formalmente. «In tempi rapidi - spiega — assumeremo 45 delle 87 persone che sono rimaste senza lavoro. Lo farò attraverso alcune società che fanno riferimento alla mia azienda e sono direttamente collegate. E da subito dico che il loro rapporto di lavoro sarà a tempo indeterminato e quindi stabile».

