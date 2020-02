Scuola isolata, la minoranza attacca: «Non c’è il telefono»

DOVERA (20 febbraio 2020) -«La scuola elementare è isolata: trascorsi circa quattro mesi dall’apertura del nuovo campus di viale Europa, non è ancora stata attrezzata con una linea fissa del telefono. Senza la disponibilità delle insegnanti, che non esitano ad utilizzare i loro smartphone, non si potrebbe comunicare con l’esterno». A denunciare la questione è Lara Cornetti consigliere e portavoce della lista civica «Insieme per il nostro Comune». In un articolato intervento fa il punto sulla riunione della commissione comunale diritto allo studio, che si è tenuta nei giorni scorsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO