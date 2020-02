GdF, al via il sequestro di cinque milioni di euro

CREMA (20 febbraio 2020) - La Tenenza della Guardia di finanza di Crema, a seguito di articolate indagini coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica, Milda Milli, ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, fino alla concorrenza, di cinque milioni di euro. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Cremona.

Sono in tutto ventisette gli indagati nell’inchiesta aperta dalla Procura, originata da un esposto per indebite compensazioni.

In particolare, la Tenenza di Finanza ha scoperto un sistema articolato che consentiva a numerose società impegnate in più settori commerciali, tra cui quello dell’ortofrutta, di evadere le imposte, utilizzando le compensazioni con crediti inesistenti. Come? Attraverso la presentazione di F24 che servivano per coprire i debiti con crediti appunto fittizi.

Dalla complessa indagine della Tenenza, che ha esaminato moltissima documentazione, è, inoltre, emerso che veniva utilizzato un unico conto corrente di una persona fisica, titolare di una attività individuale. La stessa persona fisica concorre in tutte le ipotesi di indebite compensazioni contestate.

