Proteste per la sosta selvaggia lungo la ciclopedonale

CREMA (20 febbraio 2020) - Non c’è pace per la ciclopedonale di via Treviglio. Nei mesi del cantiere, ormai un anno fa, era costantemente occupata da auto in sosta vietata: adesso che il tracciato che collega le scuole della zona è completo, accade la stessa cosa. Dalla Federazione italiana ambiente e bicicletta arriva un nuovo appello: «Parcheggiare su una ciclopedonale dimostra prepotenza, inciviltà, maleducazione. Chiediamo a chiunque passi nel tratto di segnalare alla Polizia Locale (0373 876011)» spiega Davide Severgnini, portavoce dei soci di Crema (la sede della Fiab è alla stazione ferroviaria, nell’ex scalo merci). Un problema, quello delle soste in divieto su spazi riservati a ciclisti e pedoni, che l’associazione ha già sollevato più volte in passato, chiedendo il pugno di ferro da parte del Comune ovvero i necessari controlli degli agenti di polizia locale. Non solo Fiab, ma anche molti cremaschi disciplinati, evidenziano periodicamente, anche con fotografie postate sui social network, l’inciviltà di chi occupa abusivamente certi spazi.

