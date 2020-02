Parco del Serio, Monaci: "Più educazione e controlli"

CREMA (19 febbraio 2020) - Emergenza vandalismi nel Parco del Serio, vale a dire gli episodi di teppismo che, tra primavera ed estate, si lasciano alle spalle una scia di danni nelle aree attrezzate lungo il corso del fiume. Sino ad ora, ogni tentativo di arginare il fenomeno si è infranto contro il muro dell’inciviltà. Ma la ricetta del neo presidente punta ora su tre capisaldi: più guardie nei sentieri, far rete con i Comuni, per metterne in campo ulteriori volontari e il potenziamento delle iniziative di educazione ambientale nelle scuole. Basilio Monaci, dal dicembre scorso alla guida dell’ente istituito nel 1985 e che si estende su di una fascia di 55 chilometri tra Seriate (Bergamo) e Montodine, non fa mistero degli obiettivi primari: «Gestione del patrimonio boschivo, arginando la deforestazione dovuta anche alle trombe d’aria dell’agosto scorso costate il 5% degli alberi del parco».

