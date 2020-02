Coop La Tela, da giovedì 87 licenziati

CREMA (17 febbraio 2020) - L’ansia per il proprio futuro, la rabbia per essere stati licenziati, le tensioni accumulate per mesi, ma anche la voglia di non mollare. Sala Pertini gremita oggi pomeriggio, per l’assemblea degli ormai ex dipendenti soci della cooperativa La Tela, dichiarata fallita all’inizio del mese. L’incontro con i sindacati è stato ospitato nella sede della Cgil di via Carlo Urbino. I lavoratori, presente oltre la metà degli 87 licenziati, hanno chiesto espressamente di non essere fotografati in viso. Al tavolo, per informarli degli ultimi passaggi della vertenza e dei prossimi appuntamenti tecnici, i sindacalisti della funzione pubblica di Cgil Maricla Martini, Cisl Angela Lazzaro e Uil Fulvio Corbari. «Dovrete recarvi al patronato che preferite, presentare la lettera di licenziamento e fare domanda per il sussidio di disoccupazione — hanno spiegato i sindacalisti —: la lettera la potrete ritirare domani e mercoledì negli uffici de La Tela. Il licenziamento sarà effettivo da giovedì». Contatti in corso con imprese della cosmesi, settore per il quale già lavoravano, per ricollocare gli addetti-soci.

