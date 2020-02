Castello, patto con Bergamo per attirare turisti

PANDINO (18 febbraio 2020) - Obiettivo primario, attirare il turismo in paese. Il castello si conferma come sito della rete Pianura da scoprire. Promossa dall’omonima associazione, questa realtà raggruppa manieri, palazzi e borghi medievali della Bassa bergamasca, a cui si aggiungono la rocca di Soncino e il visconteo pandinese. Dopo i buoni risconti a livello di presenze turistiche del 2019, l’assessorato guidato da Riccardo Bosa, in accordo con il resto della giunta, punta dunque a consolidare l’esperienza che presenta evidenti vantaggi. La sede comunale, infatti, rientrando nel circuito di Pianura da scoprire, diventa meta di tour tra borghi e castelli che portano comitive a visitare più siti nel corso della medesima giornata. Il Comune garantirà una decina di aperture straordinarie del castello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO