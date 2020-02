Scuola e ambiente: «Fondi dal risparmio elettrico»

CREMA (18 febbraio 2020) - Evitare di sprecare l’energia elettrica, educare gli studenti al rispetto dell’ambiente, alleggerire la bolletta e, infine, chiedere una percentuale alla Provincia sul risparmio effettivo. E potrebbe aprire una nuova strada per il finanziamento degli istituti. Il percorso, che ha la sua logica, è stato ideato dall’istituto superiore Pacioli, all’interno del quale, fino a venerdì, si tiene la Settimana del risparmio energetico. L’iniziativa, proposta dal docente Dario Faccini, è stata condivisa dalla dirigente Paola Viccardi.

La produzione e l’uso dell’energia elettrica è una delle principali cause delle emissioni dei gas serra che provocano l’emergenza climatica e la scuola, viste le dimensioni delle sue due sedi di via Delle Grazie e via Dogali, è un grande consumatore di elettricità. In questi giorni gli studenti (1.600), gli insegnanti e il personale non docente sono stati invitati ad individuare e a ridurre ogni spreco di elettricità negli spazi comuni e nelle classi, nel rispetto delle normali attività didattiche e lavorative.

