Nido, gestione ai privati: tracciata la strada

SPINO D'ADDA (17 febbraio 2020) - Confermata sino a fine anno e, a questo punto, destinata a diventare la prassi per il futuro. Il nido comunale - edificio completamente rifatto l’anno scorso e oggi un piccolo gioiello anche dal punto di vista del risparmio energetico - resta in gestione ai privati.

La struttura di via Pace, già da settembre a dicembre, era stata mandata avanti da un connubio pubblico-privato, con alcuni dipendenti comunali a cui si erano affiancate le educatrici.

Una scelta ponderata dalla giunta Poli, derivata dal raggiungimento dell’età pensionabile del personale dell’ente di piazza XXV Aprile che per anni aveva seguito il nido.

Non essendo più conveniente l’assunzione di nuovi incaricati, la scelta del Comune era stata quella di affidare la co-gestione all’impresa Sodexo, che già distribuisce i pasti delle mense scolastiche spinese.

Per alcuni mesi, dunque, alle operatrici del Comune si erano affiancate quelle della società.

Nel frattempo l’assessorato comunale ai Servizi sociali, guidato da Eleonora Ferrari , aveva indetto una gara d’appalto per affidare il nido a una cooperativa specializzata per i prossimi tre anni. Ma nessuna offerta era pervenuta entro i termini del bando, scaduto lo scorso 15 novembre.

