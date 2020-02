Gran Carnevale Cremasco, si sfidano i carri

CREMA (16 febbraio 2020) - Edizione numero 34: oltre mille persone al circuito di Porta Ombriano e cinque carri in gara, oltre a gruppi musicali e mascherati. Una grande festa alla quale, oggi pomeriggio, è stata invitata tutta la città e aperta dal presidente del Comitato Carnevale cremasco Eugenio Pisati, insieme al sindaco Stefania Bonaldi e all’assessora alla Cultura Emanuela Nichetti, con la madrina Kenia Fernandes, dalla trasmissione Avanti un altro di Mediaset.

Ma non solo i carri hanno entusiasmato il pubblico: anche la Miwa Cartoon Street Band, gli Stinc Punk e Il Trillo, la squadra dei Claun in Corsia (così il nome, gioco di parole tra clown e l’importante ruolo per la serenità dei piccoli). Poi il Carioca Dance Ballet e Teatro dell’Arte. Per far sognare i più piccoli, il gruppo di Urago d’Oglio (Bergamo) ha proposto Dumbo; mentre da Casazza la favola di Peter Pan è stata rivisitata nel carro Seconda stella a destra. Le dame del gruppo di Gombito e le mamme di Ricengo si sono alternate tra i carri. In piazza e a Porta Serio, mercatini e street food. Prossimi appuntamenti (ancora a pagamento), domenica prossima e il primo marzo.

