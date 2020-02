Cade mentre pulisce le grondaie, ferito un pensionato

CAPRALBA (15 febbraio 2020) - È ricoverato all’ospedale di Cremona, dove è già stato operato per la riduzione di una frattura ossea e non è in pericolo di vita né in prognosi riservata il pensionato caduto ieri, poco prima delle 15, dal tetto di casa sua, una villetta in località Campisico di Sopra, frazione di Capralba, sul quale era salito per effettuare dei lavori di pulitura dei canali e delle grondaie. L’uomo, un settantenne nativo di Pandino, ad un certo punto, per cause accidentali, ha perso l’equilibrio ed è scivolato dalla scala facendo un volo di circa cinque metri. Il pensionato è stato trasportato a Cremona con l'elisoccorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO