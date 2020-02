Cosmesi, Chromavis pronta: trasloco concluso

OFFANENGO (16 febbraio 2020) - La nuova sede di Chromavis è pronta. L’azienda con 130 milioni di euro di fatturato è la seconda per grandezza della cosiddetta Cosmetic Valley (l’area cremasca e non solo dove si concentrano le imprese del make up). Ormai è completato il trasferimento di attrezzature e personale dallo stabilimento e dagli uffici di Crespiatica, Vaiano e Chieve.

Il nuovo edificio, una struttura futuristica la cui realizzazione era cominciata un anno fa, si caratterizza anche per un parco esterno: è sorto a fianco della provinciale Serenissima e da qualche giorno è totalmente operativo. Sono 688 i dipendenti coinvolti da questo cambiamento epocale.

