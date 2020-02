Case dello sport, «Impianti sporchi o al buio»

CREMA (16 febbraio 2020) - «Impianti sportivi comunali sporchi e al buio». Negli ultimi giorni si sono accumulate le lamentele sulla scarsa manutenzione di palestre e campi da calcio, da parte di chi li utilizza. Le segnalazioni, oltre che agli uffici comunali, sono approdate anche sui social, con un pacato scambio di opinioni tra chi si lamenta e gli amministratori. Il primo caso riguarda il PalaBertoni: «Non è mia intenzione fare polemiche inutili e crearmi inimicizie, ma piuttosto sensibilizzare chi potrebbe restituirgli la giusta dignità. Lasciamo perdere i problemi strutturali; basterebbe incominciare a tenerlo pulito». Il secondo episodio chiama in causa il campo da calcio della Pierina, datato 1966. Una partita del campionato Amatori Csi, nei giorni scorsi non si è potuta disputare poiché sette faretti risultano bruciati (secondo i giocatori, da dicembre). Dei problemi segnalati è a conoscenza l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi: «Sapevo delle diverse segnalazioni. Il fatto che gli utenti sottolineino le carenze ci consente di avere un controllo sulle ditte o sui custodi che devono tenere in ordine gli impianti».

