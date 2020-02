Rapina a mano armata all'Md frutta, bottino di 500 euro

PANDINO (15 febbraio 2020) - Rapina a mano armata stamane alle 11,30 all'Md frutta di via Ada Negri. Un ragazzo a volto coperto armato di pistola si è fatto consegnare l'incasso, circa 500 euro, dalla dipendente che in quegli istanti stava aiutando un'anziana a imbustare la spesa. Poi è uscito di corsa ed è salito a bordo di una Fiat Panda, dove lo attendeva un complice. In corso le indagini dei carabinieri. Già sentite le commesse dell'Md che erano di turno

