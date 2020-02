Vandali di nuovo in azione vicino alla cappellina della Madonna dei Campi

PIERANICA (14 febbraio 2020) Vandali in azione nella zona della cappellina della Madonna dei Campi, in piena campagna. Nei giorni scorsi ignoti hanno divelto alcune assi delle panche in legno della zona-ristoro, a pochi metri dal tempietto e dal fontanile Desgioi. L’episodio segue di una settimana il danneggiamento di un panchina in legno nei pressi del cimitero: anche in quel caso è stato rotto un asse. “Abbiamo da parte qualche soldo – precisa il sindaco Valter Raimondi condannando l'episodio - e vedremo di sostituire l’attuale struttura con un’altra più resistente, che non sia più in legno ma in ferro. Nei prossimi mesi, quando arriverà la videosorveglianza con telecamere, se non altro potremo controllare gli accessi alla via Molino anche se non è semplice nemmeno con questi strumenti individuare i vandali”. Già l’anno scorso la cappelletta era stata presa di mira dagli incivili [LEGGI].

