Rientra illegalmente in Italia, arrestato un albanese di 33 anni

CREMA (13 febbraio 2020) - Rientra illegalmente in Italia e viene arrestato. Un albanese di 33 anni, sorpreso nel corso di un controllo stradale dai carabinieri, è già stato processato e condanno ad un anno e il tribunale di Cremona ha accordato anche il nulla osta per l'espulsione. L'uomo, inoltre, era gravato anche da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura di Bergamo per detenzione si fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 33enne è stato fermato lungo la Rivoltana alle 23.30. I militari hanno verificato che era in possesso di un documento albanese genuino, sul quale aveva fatto cambiare le proprie generalità (pratica consentita dalle autorità albanesi) per poter rientrare in Italia cercando di eludere i controlli essendo gravato da numerosi pregiudizi sulla normativa degli stupefacenti. Ulteriori accertamenti hanno portato alla luce la sua irregolarità sul territorio nazionale, dal momento che, con un alias, risultava già espulso con provvedimento emesso dall’ufficio di Sorveglianza di Pavia a cui era stata data esecutività accompagnandolo presso l’ufficio di frontiera di Milano Malpensa il 25 gennaio 2018.

