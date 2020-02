Salute, smettere di fumare "adesso è più facile"

CREMA (13 febbraio 2020) - Per la prima volta, l’Azienda socio sanitaria territoriale di Crema propone un corso gratuito per smettere di fumare: l’iniziativa prenderà il via oggi nella sede del Servizio per le dipendenze di via Medaglie d’Oro. Un totale di nove lezioni, con cadenza bisettimanale, ospitate nelle sale della struttura. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi, seguiti dagli specialisti dell’Asst. Per cominciare, sosterranno colloqui individuali con il medico Angela Cominelli. Le iscrizioni sono ancora aperte, basta telefonare al Serd, ai numeri 0373-893620 e 0373-893623.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO