"Soldi buttati": per la Lega non si può spostare il monumento

SPINO D'ADDA (13 febbraio 2020) - «Così sono soldi buttati in un progetto destinato a non avere un futuro». Luciano Sinigaglia, segretario della Lega ed ex vicesindaco, interviene sull’incarico che il Comune ha affidato allo Studio 77 di Torino, lo stesso che ha progettato la nuova scuola primaria: rivedere piazza XXV Aprile, traslando il monumento ai Caduti. «In giunta dovrebbero saperlo bene: già due volte in passato era stata bocciata dalla Sovrintendenza l’idea di spostare, seppur di poco, la stele e la vicina lapide, per ampliare l’area riservata ai parcheggi... L’idea è giusta e condivisibile, ma perché perseverare su una strada che si sa non percorribile. Si va solo incontro a spese inutili, ovvero quelle relative alla progettazione e i soldi sono quelli degli spinesi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO