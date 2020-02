Quintali di pesci salvati dalle guardie ittiche Fipsas

CREMA (12 febbraio 2020) - Salvati dalle guardie ittiche volontarie della Fipsas tre quintali di pesci che si trovavano nela roggia Comuna. Avvisati dal consorzio che gestisce il corso d'acqua della messa in asciutta per opere di manutenzione, quattro volontari sono intervenuti stamattina nel tratto tra Ombriano e Bolzone di Ripalta Cremasca. I pesci, per lo più arborelle, cavedani e qualche carpa sono stati poi liberato nel fiume Serio, di cui la roggia è affluente.

