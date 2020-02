Ponte di via Cadorna: chiusura fino a venerdì 14

CREMA (11 febbraio 2020) - I rilievi sul ponte di via Cadorna - che hanno comportato la chiusura completa del traffico veicolare dalle 9 alle 17, con ordinanza specifica, non termineranno domani, mercoledì 12 febbraio. La società ha chiesto altri due giorni per concludere la disamina dell'infrastruttura. Verrà dunque emanata una nuova ordinanza che conterrà gli stessi criteri della precedente, valida però fino a venerdì 14 febbraio.

In sintesi, da oggi fino a venerdì chiusura del ponte in entrambi i sensi dalle 9 alle 17, senso unico direzione quartieri - centro nelle altre ore, e circolazione consentita su almeno una passerella ciclopedonale.

