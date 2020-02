Carnevale in paese, addio al corteo mascherato

PANDINO (12 febbraio 2020) - Dopo nove edizioni consecutive, i volontari di Pandino eventi gettano la spugna. Quest’anno, per la prima volta dal 2011, non ci sarà il corteo di carnevale in paese, nelle passate edizioni organizzato sempre la domenica pomeriggio che precede il martedì grasso (stavolta sarebbe stato il 23). «Già nel 2019 non c’erano stati riscontri, non tanto per la partecipazione di singole maschere, quanto per i gruppi» spiegano i volontari dell’associazione. Il tema «Panda in carnival», ispirato a Panda a Pandino, raduno internazionale di auto dedicato al modello Fiat, non suscitò l’auspicato interesse. Per timore di incorrere in un altro buco nell’acqua, e per il contemporaneo sopraggiungere di altri problemi tecnico-organizzativi, la scelta dell’associazione è stata quella di non organizzare la decima edizione del carnevale pandinese. «Se ci sarà una manifestazione – concludono i volontari – sarà promossa dall’oratorio San Luigi, probabilmente all’interno della struttura ricreativa parrocchiale».

