Ponte di via Cadorna chiuso fino alle 17

CREMA (11 febbraio 2020) - Come annunciato, questa mattina alle 9 è stato chiuso completamente al traffico il ponte sul Serio di via Cadorna per consentire i rilievi della stabilità da parte dei tecnici. La viabilità verrà riaperta, con traffico a senso unico, alle 17. Domani, mercoledì 12 febbraio, stessa situazione, con la chiusura totale dalle 9 alle 17.

