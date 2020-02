Esce di strada e finisce nel canale, paura per una 43enne

CREMA (10 febbraio 2020) - Fuori strada in piena notte per una 43enne cremasca. La donna, alla guida di una Lancia Y è stata poi portata in ospedale per accertamenti, poi trattenuta in osservazione al Maggiore dai medici. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato avrebbe fatto tutto da sola, perdendo il controllo dell’auto sul rettilineo della Gronda nord. L’incidente è avvenuto all’1,30, l’auto è finita nel canale che passa sotto l’arteria stradale.

