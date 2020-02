Guasti e disagi, lunedì da incubo per i pendolari

CREMA (10 febbraio 2020) - Un guasto del regionale degli studenti, previsto in partenza alle 6,52 da Cremona per Crema e Treviglio, ha aperto stamattina un lunedì da dimenticare per il trasporto ferroviario sulla linea cremasca. Per ore, il traffico è andato in tilt, con i disagi che si sono protratti sino a pomeriggio inoltrato.

