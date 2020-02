Incendio in una villetta, fiamme e fumo dal camino

DOVERA (10 febbraio 2020) - Incendio ieri sera alle 23 in una villetta di via Lago di Garda: a dare l'allarme il proprietario, che si trovava in casa con i familiari. Poco prima aveva acceso il camino, si è poi accorto che qualcosa non andava. Salito nel sottotetto il locale era già invaso dal fumo. Immediata la chiamata al numero di emergenza 112. Sul posto i vigili del fuoco di Crema. L'uomo è riuscito ad evitare che le fiamme si propagassero al resto dell'abitazione, poi i pompieri hanno fatto il resto. La zona abitata della casa dunque non è stata intaccata dal fuoco e risulta abitabile.