Serie di atti vandalici notturni in via Umberto I

PIANENGO (10 febbraio 2020) - Rabbia e amarezza tra chi vive in via Umberto I, in particolare lungo il cosiddetto budello, tra via Castello e via Borgo Roldi, dove il corso principale del paese si restringe. Due episodi di maleducazione e vandalismo si sono succeduti negli ultimi giorni. In entrambi i casi in piena notte. Nella prima occasione qualche incivile ha preso a calci i bidoni dell’umido, esposti come da regolamento fuori dalle abitazioni, in previsione della raccolta porta a porta del mattino successivo. La notte tra venerdì e sabato, il secondo episodio, raccontato da Gianni Silva, imprenditore del settore arredamento, che vive proprio in via Umberto I, sopra il negozio storico della sua attività (lo show room è nella zona industriale del Bertolino). «All’esterno della vetrina dell’arte ed antiquariato ed oggettistica – ha postato Silva sul suo profilo Facebook – avevo esposto il vaso di design di Philip Stark. Durante la notte una o più persone lo hanno abbattuto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO