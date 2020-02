Via al Gran Carnevale Cremasco

CREMA (9 febbraio 2020) - E' partito questo pomeriggio, con la sfilata gratuita, il Gran Carnevale Cremasco.

Si tratta dell'edizione numero 34 e sarà un'edizione ricca di novità. Piazza Duomo e le vie Mazzini e XX Settembre faranno da cornice alla sfilata dei gruppi folcloristici e delle maschere. Alessandro Bosio ha messo la sua firma su Andiamo al Carnevale, l’inno della manifestazione cremasca e colonna sonora delle sfilate.

Altra grande attesa, per il varo del nuovo carro del Gagèt: uno dei più simbolici, che ha però subito un importante restyling nei mesi scorsi ed ora è pronto a mostrarsi al pubblico. Sarà l’unico (piccolo) carro in piazza oggi, oltre al trenino per i bambini.

Mentre la sfida dei grandi carri sarà con ingresso a pagamento e domenica prossima, poi il 23 e il primo marzo, in piazza Giovanni XXIII: A colorare il centro oggi, i cremaschi vedranno gli sbandieratori di Parma, da Fornovo Taro e un gruppo di maschere veneziane. Il tema del legame tra Crema e la Serenissima resterà ricorrente per tutta la manifestazione.

