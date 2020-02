Vento, alberi e rami caduti: la protezione civile mette in sicurezza le rive del Serio

CREMA (9 febbraio 2020) - I volontari della Protezione civile di Crema, Lo Sparviere, sono entrati in azione ieri lungo le rive del fiume Serio per tagliare alberi e rami secchi, oppure caduti a causa delle intemperie. Il lavoro, portato a termine tra la mattinata e il primo pomeriggio, è prezioso per la sicurezza dei cittadini e a salvaguardia dell'ambiente fluviale. Domani, il comune di Crema provvederà a rimuovere le ramaglie e i tronchi che sono stati tagliati.