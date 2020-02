Incendio in una villa in costruzione, fiamme domate dai pompieri

CAMPAGNOLA CREMASCA (8 febbraio 2020) - Incendio in una villa in costruzione in piazza Giovanni Paolo II. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco, le fiamme si sono sviluppate all'interno dello scheletro dell'edificio oggi intorno alle 16. Nessun intossicato. A dare l'allarme alcuni residenti del quartiere. Un denso fumo nero, visibile sino a Crema, si è sviluppato per alcuni minuti, sino a quando i pompieri non hanno completato le operazioni di spegnimento.

