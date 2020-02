Dodicenne investita da un'auto in via Bergamo

CREMA (7 febbraio 2020) - Momenti di paura questa mattina in via Bergamo, appena dopo il santuario di Santa Maria. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, una 12enne è stata investita da un’auto. Alla guida di una Mercedes classe A c’era una donna 46enne di Castelleone. Stava uscendo dalla città, in direzione di Pianengo. L’investimento della ragazzina si è verificato poche decine di metri dopo la curva del santuario. La 12enne, curta sul posto e poi trasportata al pronto soccorso per accertamenti, era a piedi. Per fortuna, è stata urtata solo di striscio dall’auto, dunque non ha riportato gravi conseguenze fisiche.

