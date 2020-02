Torna la civiltà differenziata nei cimiteri

PANDINO (8 febbraio 2020) - Così come sono stati sistemati è proprio impossibile confondersi e buttare rifiuti riciclabili dove non si deve o viceversa, come spesso avveniva negli ultimi anni. Tra giovedì e ieri i tre cimiteri comunali (oltre al capoluogo quelli delle frazioni di Gradella e Nosadello) sono stati attrezzati con nuovi bidoni per la raccolta differenziata, comprensivi di cartelli esplicativi su quale tipologia di materiale conferire. Da alcune settimane, infatti, Linea gestioni, società consortile che si occupa della raccolta dell’immondizia, aveva sospeso il ritiro dei rifiuti dai cimiteri pandinesi proprio per la scarsa qualità della differenziata: da una parte la maleducazione, dall’altra l’oggettiva mancanza di adeguati contenitori, avevano prodotto questa situazione. Una decisione drastica, chiaro monito all’Azienda speciale multiservizi di cambiare registro. Asm, in accordo con la giunta (la società è comunale) ha dunque posto rimedio.

