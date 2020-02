Ponte sul Serio, martedì e mercoledì chiusura totale

CREMA (7 febbraio 2020) - Nuova chiusura totale in arrivo per il ponte di via Cadorna sul fiume Serio. Dopo lo stop ai veicoli a motore del mese scorso, il blocco del traffico sarà replicato martedì 11 e mercoledì 12 febbraio dalle 9 alle 17. «In programma l’esecuzione in sicurezza di indagini strutturali e verifiche strumentali» spiegano dall’ufficio tecnico del Comune. Il cantiere per le verifiche statiche sulla tenuta del manufatto era iniziato il 20 gennaio scorso e si protrarrà almeno sino al 20 di questo mese. Attualmente è in vigore il senso unico 24 ore su 24, con il passaggio consentito solo ai veicoli a motore diretti in centro e provenienti dalla rotatoria di via Cremona. Per uscire da piazzale delle Rimembranze è dunque obbligatoria la svolta a destra alla rotonda, imboccando via IV Novembre e da qui le vie Viviani, Macello e Visconti.

