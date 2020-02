Rotonda del Gran Rondò, scontro tra auto e furgone

CREMA (5 febbraio 2020) - Incidente alla rotonda del Gran Rondò. Una ragazza alla guida di una Fiat Punto si è scontrata con un furgone di un corriere espresso. Illeso l'autista, mentre la giovane è stata trasferita in pronto soccorso per accertamenti. Rilievi della polizia locale. Sul posto anche i vigili del fuoco. Chiuso al traffico per alcuni minuti l'ingresso che dalla rotatoria porta in viale Indipendenza.

