Inquilino moroso, adesso deve pagare

SPINO D'ADDA (6 febbraio 2020) - Un canone non certo esoso, pari a 250 euro al mese, e che poteva tranquillamente permettersi, lavorando sia lui sia alcuni dei quattro figli. Ciononostante, uno spinese di origine straniera non pagava l’affitto dell’alloggio. Nell’ultimo anno aveva accumulato un debito pari a 3.100 euro. Ripetuti solleciti da parte dell’ufficio servizi sociali non avevano ottenuto risultati. A quel punto la giunta Poli ha passato la palla al legale del Comune: è stata messa in piedi una trattativa e, finalmente, l’inquilino si è convinto a versare il dovuto. A questo punto dovrà però rifondere all’ente di piazza XXV Aprile anche le spese legali, pari a 550 euro. Insomma, oltre due affitti in più di quelli che non ha versato nell’ultimo periodo. L’uomo, con la moglie e i figli, vive in questa casa di proprietà dell’Aler da otto anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO