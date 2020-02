Poiana ferita viene soccorsa da una pattuglia dei carabinieri

SERGNANO (5 febbraio 2020) - I carabinieri soccorrono una poiana in difficoltà e la trasportano in una clinica specializzata. Il singolare intervento risale al pomeriggio di domenica, quando sulla linea d’emergenza 112 è giunta la segnalazione di un falco (si tratta del resto di un rapace molto simile ad un occhio poco esperto) adagiato sul bordo di una strada, alle porte dell’abitato di Sergnano. La pattuglia più vicina, vale a dire un equipaggio del nucleo radiomobile, ossia il settore di pronto intervento della Compagnia cittadina, ha raggiunto il punto indicato, constatando come le indicazioni fornite dai passanti corrispondessero al vero. A quel punto, accertato che la poiana era ferita, i militari non hanno potuto far altro che prenderla in consegna e trasferirla con l’auto di servizio alla clinica veterinaria Cvc che si trova nel quartiere cittadino di Borgo San Pietro. E una volta qui, la veterinaria di turno — dopo aver verificato l’entità della grave lesione ad una zampa del rapace (di fatto tranciata) — ha disposto il trasporto in un centro per il recupero degli animali selvatici. Ad occuparsi del trasferimento è stata la polizia provinciale.

