Incendio in un barchessale: distrutti almeno 300 rotoballe e quintali di legna

CAMISANO (4 febbraio 2020) - Incendio di almeno 300 rotoballe e quintali di legna in una cascina in località Ravezza. Difficoltà per i vigili del fuoco a causa del forte vento. Dopo pranzo le fiamme si sono sviluppate, proprio a causa delle raffiche, all'interno di un barchessale. Non ci sono feriti o intossicati, ma i danni sono importanti.

