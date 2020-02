Strade a rischio alle Villette

CREMA (5 febbraio 2020) - Un quartiere dimenticato, con problemi mai risolti e alcuni che si sono aggiunti di recente, come le code causate dal semaforo di via Caravaggio. Stiamo parlando della zona periferica della città oltre il canale Vacchelli, tra le Villette e l’area industriale di Santa Maria. Segnalazioni e lamentele dei residenti e non solo si susseguono. Se ne sono fatti interpreti anche gli esponenti del Movimento Cinque Stelle. Il cahier de doleance vede tra le principali criticità la viabilità e la sicurezza stradale. Ad esempio un ponticello di proprietà privata, incompiuto da svariati anni e liberamente accessibile da chiunque, sull’argine del canale Vacchelli. Poi le code (nelle ore di punta) lungo tutto il sottopasso di via Indipendenza e soprattutto in via Caravaggio, all’altezza del semaforo che porta nell’area industriale. Qui il problema principale sta nel fatto che la strada non sia ancora stata ampliata, come annunciato nei mesi scorsi dall’assessore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi, nel corso di incontri che avevano coinvolto anche i residenti della frazione di Santo Stefano.

