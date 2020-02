Infortunio in un cantiere, ferito un operaio edile

PANDINO (4 febbraio 2020) - Infortunio sul lavoro a mezzogiorno in un cantiere privato in via Garibaldi. Ferito un operaio edile. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri di Pandino e dell'ispettorato del lavoro dell'Ats Valpadana. Il ferito è stato trasferito all'ospedale di Cremona. Sul posto il medico del 118 e l'ambulanza della Croce Bianca.

