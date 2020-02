Camion finisce fuori strada, ferito l'autista 51enne

AGNADELLO (4 febbraio 2020) - Fuori strada sulla provinciale per Rivolta. Ferito un 51enne alla guida di un camion di un'azienda logistica. Chiusa la corsia per Rivolta per consentire il recupero del mezzo. Sul posto stradale e vigili del fuoco di Crema, assistiti dalla polizia locale del paese.

