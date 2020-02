Fortunato chi si siede

CREMA (4 febbraio 2020) - L’atavico problema è il sovraffollamento di alcune corse, specialmente quelle che, dopo essersi riempite nei maggiori comuni del Cremasco, come Spino, Pandino, Vaiano, Bagnolo e Offanengo, effettuano fermate anche nei paesi più piccoli, dove spesso gli studenti in attesa non riescono nemmeno a salire. Un disservizio che diversi ragazzi che frequentano le superiori a Crema hanno sottolineato anche ieri, ascoltati durante il nostro viaggio inchiesta tra Pandino e la città. Stesse considerazioni alla fermata dei pullman di via Mercato, quando, al termine delle lezioni, gli studenti riprendono i bus per rientrare nei paesi di residenza. Sono oltre 6 mila i ragazzi che convergono ogni giorno sulla città dal territorio. Inoltre, alcune centinaia si spostano quotidianamente con i mezzi della società Star da Pandino, Rivolta, Dovera e Spino verso le scuole superiori di Treviglio e Lodi. Autoguidovie è comunque la società di trasporto pubblico che fa la parte del leone nel portare a destinazione i giovani tra i 14 e i 19 anni.

