Il sindaco Rossoni: 'Nelle colonnine arriva l’autovelox'

OFFANENGO (4 febbraio 2020) - Conto alla rovescia per i controlli, con l’autovelox a noleggio. Comparse a fine estate lungo la direttrice che taglia in due il paese, lungo l’asta tra le vie San Lorenzo e Brescia, le quattro colonnine arancione pronte ad ospitare il rilevatore automatico della velocità dei veicoli in transito, tecnicamente speed check, sino ad ora «hanno svolto una funzione essenzialmente deterrente». E a confermarlo è lo stesso sindaco del paese, Gianni Rossoni. Che non fa mistero di come il timore sia, a questo punto, «che si diffonda la voce del mancato funzionamento dei nostri impianti», facendo venir meno il compito cui sono stati delegati: ossia, convincere a rallentare chi affronta il lungo rettilineo, stretto tra le abitazioni, a un’andatura più che sostenuta. Ora che gli appositi cartelli sono stati posizionati, garantisce il sindaco, «quanto prima verranno effettuate le verifiche, ricorrendo alla formula del noleggio dell’apparecchiatura».

