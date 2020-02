Rivolta, scomparso un 15enne: allarme e ricerche

RIVOLTA D'ADDA (3 febbraio 2020) - L'allarme è stato dato dai genitori: stanotte, un 15enne di origine straniera che vive in paese non è rientrato a casa. Impegnati nelle ricerche, che hanno come base operativa il palazzo comunale di piazza Vittorio Emanuele II, i carabinieri e i vigili del fuoco. Al momento non sono ancora state diffuse le generalità e la fotografia del ragazzino.