Rifiuti abbandonati nel Parco dell'Adda Sud: individuato e sanzionato il responsabile

CREMA (3 febbraio 2020) - E' stato rintracciato e sanzionato dai carabinieri Forestali, un cremasco che aveva abbandonato rifiuti all'interno del Parco dell'Adda Sud.

Durante la consueta attività perlustrativa, in gennaio, i militari del corpo Forestale della stazione di Trescore Cremasco hanno trovato, abbandonati in area verde nei pressi del fiume, sacchi contenenti rifiuti di varia natura. Tra essi plastiche, carte, cartoni oltre a calcinacci e rifiuti da demolizioni edili. I carabinieri hanno fatto immediatamente scattare gli accertamenti. Attraverso un approfondito controllo del materiale depositato e informazioni raccolte in zona, i militari hanno acquisito tutti gli elementi utili per risalire al responsabile.

"L’articolo 192 del Decreto Legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambientale) - spiegano i Forestali - prevede che, chiunque violi il divieto di abbandono rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi: il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. La sanzione amministrativa per chi abbandona rifiuti può arrivare, nel massimo, a tremila euro".

Analoga attività, sempre nel mese di gennaio, ha visto interessato un altro residente del Cremasco che, nel cortile della sua abitazione, aveva accatastato, in evidente stato di abbandono, varie tipologie di rifiuti: lamiere, reti metalliche, pallet e rifiuti solidi urbani di vario genere.

