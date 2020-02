Bus dirottato, decima udienza: oggi previsto l'interrogatorio di Sy

MILANO (3 febbraio 2020) - Decima udienza oggi in Corte d'Assise al dirottatore del bus Ousseynou Sy, l’ex autista di Autoguidovie detenuto dal 20 marzo scorso per tentata strage, sequestro di 50 bambini, due professori, e la bidella della scuola media Vailati, di lesioni e incendio del pullman. Sy è presente in aula e sarà interrogato.

