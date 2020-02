Marcia Uniti per la Pace nelle vie del paese

PANDINO (2 febbraio 2020) - Marcia Uniti per la pace ieri pomeriggio in paese, grazie all'organizzazione della Azione cattolica ragazzi e dell'oratorio. Almeno 150 i partecipanti, tra cui molti giovanissimi. Dopo il raduno nell'area anfiteatro, davanti alle scuole medie, il corteo con le fiaccole accese ha percorso via Borgo Roldi sino al Santuario della beata Vergine del riposo, dove è stata celebrata una messa.