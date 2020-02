A Monte raccolti 3 quintali sui bordi della via

MONTE/DOVERA/CAMISANO/BAGNOLO (2 febbraio 2020) - Operazione pulizia ieri mattina sulla strada che dal paese porta a Dovera, costeggiando la Paullese raddoppiata: recuperati oltre tre quintali di rifiuti abbandonati, grazie all’impegno di una decina di volontari, tra cui il sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini e il capogruppo di una delle due lista di minoranza Moreno Golani. Per l’altra opposizione di ViviAMOnte c’era il candidato consigliere Luca d’Adamo. Un lavoro programmato già per le scorse settimane, ma rinviato due volte a causa di condizioni meteo avverse (pioggia e nebbia fitta). Dalle 8,30 alle 11 l’arteria è stata chiusa al traffico per consentire ai volontari di muoversi in sicurezza.

Nel comune di Camisano, invece, la segnalazione porta la firma di residenti della zona e automobilisti che transitano ogni giorno lungo la bretella della Brebemi. La sporcizia si trova a fianco di una piazzola di sosta, nel tratto tra la rotonda che porta in paese e il casello dell’autostrada.

A Bagnolo Cremasco riabilitata dopo tre mesi di «cure» l’area per lo sgambamento dei cani in via Bonomi: riaperta ieri agli amici a quattro zampe e ai loro padroni. Di fine ottobre, l’ordinanza del sindaco Paolo Aiolfi, che ne aveva predisposto la chiusura al pubblico, per ragioni di sicurezza e igiene.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO