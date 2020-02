Bufera sul Voltini: "Caos luci, chi paga la multa?"

CREMA (2 febbraio 2020) - «Questa è un’amministrazione comunale che, anziché eseguire le opere necessarie, prende le multe. E’ tanto brava a raccontarsi ma, nel momento dei fatti, casca spesso». Il riferimento di Andrea Agazzi, capogruppo della Lega in consiglio comunale, è alla vicenda del mancato potenziamento dell’impianto di illuminazione dello stadio Voltini nei tempi previsti. La scadenza fissata dalla Lega calcio era quella di ieri, ma nei giorni scorsi la giunta, con una nota ufficiale, ha fatto sapere che l’intervento non verrà eseguito e ciò che era stato deliberato il 30 dicembre scorso (affidamento dei lavori alla Pergolettese per 300 mila euro di spesa) andrà ripensato. «Dopo otto mesi – commenta Agazzi – non si sa ancora cosa si farà per risolvere il problema. Non vorrei che la soluzione fosse pagare la multa. La richiesta di potenziare l’impianto era stata fatta a maggio dello scorso anno. E’ evidente che si è atteso troppo per affrontare il problema». Il consigliere leghista aveva manifestato le proprie perplessità già a ottobre, quanto in aula degli Ostaggi era arrivato il preventivo di 750 mila euro con la necessaria variazione di bilancio.

