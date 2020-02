Piazza XXV Aprile, più spazi ai parcheggi: si sposta il monumento

SPINO D'ADDA (1 febbraio 2020) - Cambiare la conformazione della piazza principale del paese per avere più spazio per le auto in sosta, favorendo così anche i negozianti che hanno i loro esercizi vicino al palazzo comunale. Nei giorni scorsi, la giunta Poli ha affidato l’incarico di progettare la riqualificazione di piazza XXV Aprile allo Studio 77 di Torino, lo stesso gruppo di professionisti che ha già elaborato il definitivo della nuova scuola elementare. Non si prevede uno stravolgimento dell’attuale conformazione dello slargo: per ragioni urbanistiche e tecniche ciò non sarebbe nemmeno possibile. La piazza è chiusa su tre lati dalla chiesa parrocchiale, dal muro di cinta della villa Casati e dallo stesso palazzo municipale. «Si possono però modificare gli spazi occupati dalle aiuole e, di conseguenza, prevedere lo spostamento del monumento ai Caduti – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Enzo Galbiati –: rimarrà sempre in piazza XXV Aprile, ma potrebbe essere collocato in una posizione differente rispetto all’attuale. Ciò consentirebbe di ampliare lo spazio oggi dedicato alla sosta, aumentando il numero degli stalli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO