Pellegrinaggio in Myanmar nel segno del beato padre Cremonesi

CREMA (31 gennaio 2020) - Dopo la beatificazione di padre Alfredo Cremonesi dello scorso 19 ottobre, adesso è il momento del primo pellegrinaggio. Il vescovo Daniele Gianotti e una ventina di cremaschi saranno in Myanmar venerdì e sabato. «Ci attendono nella diocesi di Taungngu, sui luoghi della missione e del martirio di padre Alfredo – spiega il presule –: lì, insieme con il vescovo Isaac Danu e con la partecipazione della Chiesa locale e non solo, faremo memoria della testimonianza del beato e celebreremo la messa di ringraziamento per la sua beatificazione. Ancora una volta, ringraziamo Dio per avere arricchito la nostra Chiesa con la testimonianza di questo missionario martire». Il vescovo conclude ricordando la situazione di padre Gigi Maccalli, il missionario cremasco rapito quasi un anno e mezzo fa in Niger «Il beato interceda per noi tutti con la sua preghiera, per la sospirata liberazione di padre Gigi». In contemporanea con il pellegrinaggio, per la prima volta in Cattedrale si terrà la memoria liturigica di padre Cremonesi. Come previsto dalla consuetudine vaticana, la funzione è stata fissata nel dies natalis, il «giorno natalizio», del beato. Quando cioè, subendo il martirio, portò a compimento la sua missione. Il missionario venne ucciso il 7 febbraio 1953 nel villaggio di Donoku dai soldati governativi dell’allora Birmania.

